Агент отказался комментировать возможный переход Мозгова в «Химки»

Станислав Рыжов, агент российского центрового Тимофея Мозгова, не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе его клиента в подмосковный клуб «Химки».

«Химки» всегда проявляют интерес к собственным воспитанникам, но я не хотел бы комментировать какие-то детали», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Он отметил, что Мозгов готов рассмотреть любые варианты продолжения карьеры как в НБА, так и в России.

«Он чувствует в себе силы несколько лет поиграть на высоком уровне. Мозгов изголодался по баскетболу. Будем смотреть, какой из клубов проявит интерес», — добавил агент.

Мозгов уже играл за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в НБА 2011 года. Также в его активе выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее агент Мозгова рассказал о перспективах игрока остаться в НБА.