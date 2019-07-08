СМИ: «Хьюстон» заинтересован в подписании Уэстбрука

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселллом Уэстбруком.

Как сообщает ESPN в «Рокетс» хотят подписать 30-летнего защитника, понимают что заключить такую сделку будет не просто.

30-летний Уэстбрук был выбран «Сиэтл Суперсоникс» на драфте НБА 2008 года под общим четвёртым номером, и с тех пор не менял команду, несмотря на её переезд в Оклахома-Сити.

Уэстбрук является единственным игроком в НБА, который на протяжении последних трёх сезонов набирает трипл-дабл по средним показателям за матч по очкам, подборам и ассистам.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук и «Оклахома» обсуждают возможность обмена в другой клуб.