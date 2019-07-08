СМИ: «Хьюстон» заинтересован в подписании Уэстбрука
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Как сообщает ESPN в «Рокетс» хотят подписать 30-летнего защитника, понимают что заключить такую сделку будет не просто.
30-летний Уэстбрук был выбран «Сиэтл Суперсоникс» на драфте НБА 2008 года под общим четвёртым номером, и с тех пор не менял команду, несмотря на её переезд в Оклахома-Сити.
Уэстбрук является единственным игроком в НБА, который на протяжении последних трёх сезонов набирает трипл-дабл по средним показателям за матч по очкам, подборам и ассистам.
Ранее сообщалось, что Уэстбрук и «Оклахома» обсуждают возможность обмена в другой клуб.