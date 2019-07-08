ESPN: Уэстбрук и «Оклахома» обсуждают возможность обмена в другой клуб

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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук обсуждает с клубом планы на будущее, включая возможность обмена перед сезоном-2019/20.
ESPN: Уэстбрук и «Оклахома» обсуждают возможность обмена в другой клуб
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Как сообщает ESPN, обе стороны понимают, что в нынешней ситуации пришло время рассмотреть возможность прекращения сотрудничества.

Отмечается, что «Оклахома» потеряла статус претендента на чемпионство после обмена Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс» на пять драфт-пиков первого раунда, и теперь с высокой вероятностью в клубе начнётся первая полная перестройка состава, с момента переезда команды из Сиэтла.

Действующий контракт Уэстбрука рассчитан на 4 года и $170 млн.

30-летний Уэстбрук был выбран «Сиэтл Суперсоникс» на драфте НБА 2008 года под общим четвёртым номером, и с тех пор не менял команду, несмотря на её переезд в Оклахома-Сити.

Уэстбрук является единственным игроком в НБА, который на протяжении последних трёх сезонов набирает трипл-дабл по средним показателям за матч по очкам, подборам и ассистам.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» объявил о подписании контрактов с Ирвингом и Джорданом.

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