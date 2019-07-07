Легкоатлет Иванюк победил на турнире в Польше

Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся на прыжках в высоту, занял первое место на международном турнире в польском Белостоке.

Reuters

Россиянин в лучшей из своих попыток преодолел планку на высоте 2,27 м. Второе место занял японец Рё Сато. Тройку замкнул поляк Сильвестер Беднарек. Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии.