Легкоатлет Иванюк победил на турнире в Польше

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Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся на прыжках в высоту, занял первое место на международном турнире в польском Белостоке.
Легкоатлет Иванюк победил на турнире в Польше
  • Reuters

Россиянин в лучшей из своих попыток преодолел планку на высоте 2,27 м.

Второе место занял японец Рё Сато. Тройку замкнул поляк Сильвестер Беднарек.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии.

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