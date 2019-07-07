Легкоатлет Иванюк победил на турнире в Польше
Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся на прыжках в высоту, занял первое место на международном турнире в польском Белостоке.
- Reuters
Россиянин в лучшей из своих попыток преодолел планку на высоте 2,27 м.
Второе место занял японец Рё Сато. Тройку замкнул поляк Сильвестер Беднарек.
Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии.
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