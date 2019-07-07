Женская сборная России во второй раз подряд завоевала КЕ по пляжному футболу
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- РИА Новости
В финале турнира российская команда со счётом 3:2 взяла верх над сборной Испании.
В матче за третье место, исход которого решался в дополнительное время, сборная Швейцарии обыграла команду Англии со счётом 6:5.
Для сборной России, принимающей участие в турнире во второй раз, это вторая победа подряд. Кубок Европы проводится с 2016 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу обыграла Турцию в Евролиге.