Пловец Кудашев выиграл золото на Универсиаде в Неаполе

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Россиянин Александр Кудашев занял первое место в заплыве на 200 метров баттерфляем на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Пловец Кудашев выиграл золото на Универсиаде в Неаполе
  • © Alexander Kulebyakin/Russian Look
  • globallookpress.com

Российский пловец преодолел дистанцию за 1 минуту 55,63 секунды.

Серебро и бронзу завоевали представители Японии — Нао Оромура и Такуми Тэрада соответственно.

Ранее сообщалось, что Кирилл Пригода завоевал золото на Универсиаде-2019.

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