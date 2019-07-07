Пловец Кудашев выиграл золото на Универсиаде в Неаполе

Россиянин Александр Кудашев занял первое место в заплыве на 200 метров баттерфляем на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.

© Alexander Kulebyakin/Russian Look

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Российский пловец преодолел дистанцию за 1 минуту 55,63 секунды. Серебро и бронзу завоевали представители Японии — Нао Оромура и Такуми Тэрада соответственно. Ранее сообщалось, что Кирилл Пригода завоевал золото на Универсиаде-2019.