Дзагоев рассказал, когда снова сможет тренироваться с ЦСКА
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- РИА Новости
«В конце августа или в начале сентября надеюсь приступить к полноценной работе, участвовать в матчах и приносить пользу команде», — приводит слова Дзагоева РИА Новости.
29-летний хавбек получил травму крестообразной связки колена 19 февраля на тренировочном сборе и спустя два дня перенёс операцию.
Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В его активе 74 гола и 88 результативных передач в 342 матчах за московский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом РПЛ и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.
Ранее Дзагоев рассказал, как проходили переговоры с ЦСКА по новому контракту.