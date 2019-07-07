Дзагоев рассказал, когда снова сможет тренироваться с ЦСКА

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, когда он сможет приступить к тренировкам после травмы.

«В конце августа или в начале сентября надеюсь приступить к полноценной работе, участвовать в матчах и приносить пользу команде», — приводит слова Дзагоева РИА Новости.

29-летний хавбек получил травму крестообразной связки колена 19 февраля на тренировочном сборе и спустя два дня перенёс операцию.

Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В его активе 74 гола и 88 результативных передач в 342 матчах за московский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом РПЛ и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Ранее Дзагоев рассказал, как проходили переговоры с ЦСКА по новому контракту.