Глава ВФВ оценил победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Глава ВФВ оценил победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Они просто блестяще провели этот турнир, учитывая то, какие соперники у них были, то, как они реагировали на стрессовые ситуации во время игр. Просто умницы!» — приводит слова Шевченко РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время трудно однозначно сказать, какой из видов волейбола более рейтинговый — пляжный или классический.

«Чемпион мира — это огромная вершина в пляжном волейболе. И ребята этой победой сразу отобрались на Олимпиаду 2020 года в Токио, решив все задачи», — добавил функционер.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить