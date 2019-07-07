Глава ВФВ оценил победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

«Они просто блестяще провели этот турнир, учитывая то, какие соперники у них были, то, как они реагировали на стрессовые ситуации во время игр. Просто умницы!» — приводит слова Шевченко РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время трудно однозначно сказать, какой из видов волейбола более рейтинговый — пляжный или классический.

«Чемпион мира — это огромная вершина в пляжном волейболе. И ребята этой победой сразу отобрались на Олимпиаду 2020 года в Токио, решив все задачи», — добавил функционер.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.