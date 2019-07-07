Глава ВФВ оценил победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу
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- РИА Новости
«Они просто блестяще провели этот турнир, учитывая то, какие соперники у них были, то, как они реагировали на стрессовые ситуации во время игр. Просто умницы!» — приводит слова Шевченко РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время трудно однозначно сказать, какой из видов волейбола более рейтинговый — пляжный или классический.
«Чемпион мира — это огромная вершина в пляжном волейболе. И ребята этой победой сразу отобрались на Олимпиаду 2020 года в Токио, решив все задачи», — добавил функционер.
Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.
Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.