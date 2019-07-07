Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил вероятность возобновления карьеры в сборной России по футболу.

«Думаю, что это маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА — не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке — полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года вратарь ЦСКА принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона.