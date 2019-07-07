Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде

Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 12:31. В матче за третье место россиянки сыграют с командой ЮАР, которая уступила Франции со счётом 12:19. Ранее гимнастка Лилия Ахаимова заняла второе место в опорном прыжке на Универсиаде.