Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде
Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 12:31.
В матче за третье место россиянки сыграют с командой ЮАР, которая уступила Франции со счётом 12:19.
Ранее гимнастка Лилия Ахаимова заняла второе место в опорном прыжке на Универсиаде.
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