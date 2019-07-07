Гимнаст Прокопьев стал чемпионом летней Универсиады в вольных упражнениях
Россиянин Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
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Россиянин набрал 14,950 балла.
Вторым стал Кая Кадзума с результатом 14,600 балла. Замкнул тройку лучших его соотечественник Какеру Танигава (14,550 балла).
Ранее мужская сборная России по регби-7 уступила Японии в полуфинале Универсиады.
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