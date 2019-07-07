Гимнаст Прокопьев стал чемпионом летней Универсиады в вольных упражнениях

Короткая ссылка
Россиянин Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
Гимнаст Прокопьев стал чемпионом летней Универсиады в вольных упражнениях
  • © www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Россиянин набрал 14,950 балла.

Вторым стал Кая Кадзума с результатом 14,600 балла. Замкнул тройку лучших его соотечественник Какеру Танигава (14,550 балла).

Ранее мужская сборная России по регби-7 уступила Японии в полуфинале Универсиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить