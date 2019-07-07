КОНМЕБОЛ ответила Месси на обвинения в коррупции на Кубке Америки

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси по поводу его обвинений в коррупции на Кубке Америки 2019 года в Бразилии.
КОНМЕБОЛ ответила Месси на обвинения в коррупции на Кубке Америки
  • © Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В футболе вы иногда выигрываете, а иногда проигрываете. Фундаментальный принцип честной игры — это принимать результаты и относиться с уважением к сопернику. Недопустимо, чтобы в результате обычных для турниров инцидентов были выдвинуты необоснованные обвинения, когда все команды находятся в равных условиях», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

По мнению КОНМЕБОЛ, обвинения не отражают действительности, а только подрывают целостность Кубка Америки. Отмечается, что подобные заявления являются неуважением к футболистам, турниру и самой организации.

После матча 1/2 финала с хозяевами турнира (0:2) Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки. Затем аргентинец вновь обрушился с критикой на работу арбитров после матча за третье место с Чили (2:1), в котором его удалили.

Ранее Месси заявил, что Кубок Америки по футболу подготовлен для сборной Бразилии.

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