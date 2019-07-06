Футболистки сборной России обыграли сборную Китая и вышли в четвертьфинал Универсиады

Женская сборная России по футболу сумела добыть минимальную победу над китаянками и путёвку в четвертьфинал Универсиады-2019 в Неаполе.

Итоговый счёт матча — 1:0 в пользу россиянок. Единственный мяч забила Полина Огранова. В четвертьфинале соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Матч пройдёт 8 июля. Ранее сообщалось, что пловец Снегирёв выиграл серебро Универсиады-2019.