Футболистки сборной России обыграли сборную Китая и вышли в четвертьфинал Универсиады

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Женская сборная России по футболу сумела добыть минимальную победу над китаянками и путёвку в четвертьфинал Универсиады-2019 в Неаполе.

Итоговый счёт матча — 1:0 в пользу россиянок. Единственный мяч забила Полина Огранова.

В четвертьфинале соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Матч пройдёт 8 июля.

Ранее сообщалось, что пловец Снегирёв выиграл серебро Универсиады-2019.

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