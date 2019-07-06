Сборная Нигерии взяла верх над Камеруном и вышла в 1/4 финала КАН-2019
- Reuters
Встреча прошла в Александрии и завершилась со счётом 3:2.
В составе нигерийцев дубль оформил Одион Игало на 19-й и 63-й минутах, а также на 66-й минуте отличился Алекс Айуоби. Камерун на это ответил голами Стефана Баокена и Клинтона Н'Жьена на 41-й и 44-й минутах соответственно.
В четвертьфинале Нигерия встретится с победителем игры между Египтом и ЮАР.
Ранее сообщалось, что сборная Бенина стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций по футболу.