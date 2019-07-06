Сборная Нигерии взяла верх над Камеруном и вышла в 1/4 финала КАН-2019

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Сборная Нигерии по футболу победила команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2019 года, который проходит в Египте.
Сборная Нигерии взяла верх над Камеруном и вышла в 1/4 финала КАН-2019
  • Reuters

Встреча прошла в Александрии и завершилась со счётом 3:2.

В составе нигерийцев дубль оформил Одион Игало на 19-й и 63-й минутах, а также на 66-й минуте отличился Алекс Айуоби. Камерун на это ответил голами Стефана Баокена и Клинтона Н'Жьена на 41-й и 44-й минутах соответственно.

В четвертьфинале Нигерия встретится с победителем игры между Египтом и ЮАР.

Ранее сообщалось, что сборная Бенина стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций по футболу.

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