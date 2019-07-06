Женская сборная Швеции по футболу завоевала бронзу ЧМ, победив Англию
- ©PETTER ARVIDSON
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе скандинавок отличились Косоваре Асллани и София Якобссон на 11-й и 22-й минутах. Из англичанок единственным голом ответила Фран Кирби на 31-й минуте.
Главный арбитром этой игры была россиянка Анастасия Пустовойтова.
Финальный матч между сборными США и Нидерландов пройдёт 7 июля, начало в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что в ФИФА рассматривают возможность увеличения числа участников и призового фонда женского ЧМ.