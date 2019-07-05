В ФИФА рассматривают возможность увеличения числа участников и призового фонда женского ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения числа команд — участниц женского чемпионата мира с 24 до 32.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на президента организации Джанни Инфантино.

Отмечается, что уже следующий ЧМ, запланированный на 2023 год, может пройти в новом формате.

Кроме того, по словам Инфантино, размер призового фонда женского мундиаля может вырасти в два раза — с $30 млн в нынешнем году до $60 млн в 2023-м. Это связано прежде всего с высокой популярностью турнира 2019 года во Франции, матчи которого собрали рекордную телевизионную аудиторию для женского футбола в Великобритании и мире.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Анастасия Пустовойтова будет обслуживать матч за третье место на женском ЧМ-2019 по футболу.