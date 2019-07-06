В «Интере» сообщили о выставлении на трансфер футболистов Икарди и Найнгголана

Генеральный директор миланского футбольного клуба «Интер» Беппе Маротта заявил, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Найнгголан выставлены на трансфер.

«Найнгголан и Икарди? Нам нужна ясность и прозрачность. Это отличные игроки и таланты, но этого недостаточно», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

По его словам, эти игроки не являются частью нового проекта развития клуба.

«Икарди выставлен на трансфер. Но мы уважаем действующие контракты», — добавил Маротта.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшем сезоне он провёл 37 игр и забил 17 мячей. Найнгголан перешёл в стан «нерадзурри» из «Ромы» летом прошлого года. С тех пор он сыграл 37 матчей, отметился семью голами и тремя передачами.

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