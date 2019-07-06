Путин: ралли «Шёлковый путь» станет значимым мировым спортивным событием

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и зрителей ралли-марафона «Шёлковый путь».

Обращение президента страны опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уверен, «Шёлковый путь — 2019» объединит большое количество участников и гостей из разных стран, станет значимым событием в мировом спортивном календаре, будет содействовать развитию международного сотрудничества в сфере автоспорта, укреплению гуманитарных контактов», — говорится в сообщении.

Марафон стартует 6 июля, в субботу, а завершится 16 июля в китайском Дуньхуане. Маршрут составит 3500 км.

Ранее сообщалось, что ралли-марафон «Дакар-2020» перенесён в Саудовскую Аравию.