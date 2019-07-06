Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов

Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа».

Как сообщает Gazeta Sporturilor, суд постановил, что клуб из четвёртого дивизиона является законным правопреемником «Стяуа».

Таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоёванных до 2003 года. Теперь 21 чемпионский титул, 20 Кубков страны, четыре Суперкубка, а также победы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА официально принадлежат новому «Стяуа», созданному после смены собственника в 1998 году.

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