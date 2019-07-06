Каземиро: мы должны обойтись без Неймара в финале Кубка Америки

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что с присутствием Неймара на поле в финале Кубка Америки его команде было бы легче, однако и без него в коллективе хватает великих игроков.

«Неймар — лучший бразильский футболист. Если с ним всё в порядке, остановить его практически невозможно. Но у Бразилии есть и другие великие игроки. Будь Неймар здесь, нам было бы легче, но его нет в составе, и мы должны обойтись и без него», — цитирует футболиста Globo Esporte.

Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеском матче накануне турнира. 7 июля сборная Бразилии сыграет финальный матч турнира с командой Перу. Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».