Каземиро: мы должны обойтись без Неймара в финале Кубка Америки
- Reuters
«Неймар — лучший бразильский футболист. Если с ним всё в порядке, остановить его практически невозможно. Но у Бразилии есть и другие великие игроки. Будь Неймар здесь, нам было бы легче, но его нет в составе, и мы должны обойтись и без него», — цитирует футболиста Globo Esporte.
Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеском матче накануне турнира. 7 июля сборная Бразилии сыграет финальный матч турнира с командой Перу. Начало встречи — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».