Каземиро: мы должны обойтись без Неймара в финале Кубка Америки

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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что с присутствием Неймара на поле в финале Кубка Америки его команде было бы легче, однако и без него в коллективе хватает великих игроков.
Каземиро: мы должны обойтись без Неймара в финале Кубка Америки
  • Reuters

«Неймар — лучший бразильский футболист. Если с ним всё в порядке, остановить его практически невозможно. Но у Бразилии есть и другие великие игроки. Будь Неймар здесь, нам было бы легче, но его нет в составе, и мы должны обойтись и без него», — цитирует футболиста Globo Esporte.

Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеском матче накануне турнира. 7 июля сборная Бразилии сыграет финальный матч турнира с командой Перу. Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».

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