Российские теннисисты не пробились в четвёртый круг Уимблдона в одиночном разряде
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Последний представитель России в мужском одиночном разряде, Даниил Медведев, в матче третьего раунда соревнований уступил бельгийцу Давиду Гоффену.
В женской части сетки ни одной из российских теннисисток и вовсе не удалось пройти дальше второго раунда, чего на турнирах серии Большого шлема не случалось с 2000 года.
Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах проиграл Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне.