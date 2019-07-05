Российские теннисисты не пробились в четвёртый круг Уимблдона в одиночном разряде

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Все российские теннисисты и теннисистки, принимавшие участие в Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема, который проходит в столице Великобритании Лондоне, — завершили борьбу за победу в одиночном разряде.
Российские теннисисты не пробились в четвёртый круг Уимблдона в одиночном разряде
  • © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM
  • globallookpress.com

Последний представитель России в мужском одиночном разряде, Даниил Медведев, в матче третьего раунда соревнований уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

В женской части сетки ни одной из российских теннисисток и вовсе не удалось пройти дальше второго раунда, чего на турнирах серии Большого шлема не случалось с 2000 года.

Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах проиграл Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне.

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