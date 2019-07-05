В Москве 13 июля пройдёт «Ночной забег»
Участники пробегут по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным.
Впервые в истории соревнований забег пройдёт на территории большой спортивной арены, где в 2013 году состоялся финиш Московского марафона, а в 2018 году — финал чемпионата мира по футболу.
На последнем километре маршрута участники пробегут по центру легендарного стадиона.
Финиш состоится на центральной площади Олимпийского комплекса.
По традиции бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке ещё до наступления темноты, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях, организованных партнёрами, а также в массовой разминке.
Старт «Ночного забега» состоится в 22:30.
На финише всех участников будет ждать яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.