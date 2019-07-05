В Москве 13 июля пройдёт «Ночной забег»

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В Москве 13 июля состоится самый необычный старт от Бегового сообщества — «Ночной забег» на 10 км.
В Москве 13 июля пройдёт «Ночной забег»

    Участники пробегут по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

    Впервые в истории соревнований забег пройдёт на территории большой спортивной арены, где в 2013 году состоялся финиш Московского марафона, а в 2018 году — финал чемпионата мира по футболу.

    На последнем километре маршрута участники пробегут по центру легендарного стадиона.

      Финиш состоится на центральной площади Олимпийского комплекса.

      По традиции бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке ещё до наступления темноты, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях, организованных партнёрами, а также в массовой разминке.

      Старт «Ночного забега» состоится в 22:30. 

      На финише всех участников будет ждать яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.

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