В Москве 13 июля пройдёт «Ночной забег»

В Москве 13 июля состоится самый необычный старт от Бегового сообщества — «Ночной забег» на 10 км.

Участники пробегут по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Впервые в истории соревнований забег пройдёт на территории большой спортивной арены, где в 2013 году состоялся финиш Московского марафона, а в 2018 году — финал чемпионата мира по футболу.

На последнем километре маршрута участники пробегут по центру легендарного стадиона.

Финиш состоится на центральной площади Олимпийского комплекса.

По традиции бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке ещё до наступления темноты, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях, организованных партнёрами, а также в массовой разминке.

Старт «Ночного забега» состоится в 22:30.

На финише всех участников будет ждать яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.