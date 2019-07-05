Колосков оценил перспективы Казани принять матч за Суперкубок УЕФА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с RT прокомментировал заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА.
Колосков оценил перспективы Казани принять матч за Суперкубок УЕФА
  • РИА Новости

«На бумаге всё очень хорошо и все предпосылки для победы налицо. Однако очень многое зависит от того, как будет работать местный оргкомитет. Недостаточно просто изъявить желание принять матч, нужно убедить УЕФА, что ты лучше, чем остальные кандидаты. В Татарстане надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки», — рассказал Колосков RT.

Он не согласился с мнением, что УЕФА может отказать России, преследуя цели расширения географии проведения турниров.

«То, что мы совсем недавно принимали чемпионат мира, скорее в плюс, чем в минус. Во-первых, это опыт, ну а во-вторых, мы продемонстрировали всему миру, что умеем и любим принимать гостей. Уверен: тысячи болельщиков, побывавших в России прошлым летом, с удовольствием вернутся к нам или же посоветуют друзьям посетить футбол в России. Казань готова к такому ажиотажу. Город способен принять и комфортабельно разместить не только команды и их болельщиков, но и интернациональную массу нейтральных поклонников футбола, которые часто посещают такие события. Матч за Суперкубок — это не просто игра за крупный трофей, это настоящий праздник, и будем надеяться, что он придёт в Россию», — добавил почётный президент РФС.

Ранее сообщалось, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА.

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