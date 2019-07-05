Попов подаст иск о защите прав и достоинства после обвинений в коррупции

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов намерен подать иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию заявления Попова.

Отмечается, что почётный член МОК готов предоставить организации любую необходимую информацию, но при этом готовит иск о защите прав и достоинства, который предлагает рассмотреть в штаб-квартире комитета — в швейцарской Лозанне.

5 июля появилась информация, что Попова и действующего члена МОК украинца Сергея Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.

МОК организовал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки.