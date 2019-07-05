Попов подаст иск о защите прав и достоинства после обвинений в коррупции
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию заявления Попова.
Отмечается, что почётный член МОК готов предоставить организации любую необходимую информацию, но при этом готовит иск о защите прав и достоинства, который предлагает рассмотреть в штаб-квартире комитета — в швейцарской Лозанне.
5 июля появилась информация, что Попова и действующего члена МОК украинца Сергея Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.
МОК организовал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки.