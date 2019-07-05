Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Торонто» в матче MLS

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«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Торонто» в матче MLS
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Победу «Гэлакси» принёс дубль шведского звёздного форварда Златана Ибрагимовича, забившего на 76-й и 89-й минутах.

Для 37-летнего шведа это 12-й и 13-й голы в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS.

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