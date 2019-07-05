Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Торонто» в матче MLS
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.
Победу «Гэлакси» принёс дубль шведского звёздного форварда Златана Ибрагимовича, забившего на 76-й и 89-й минутах.
Для 37-летнего шведа это 12-й и 13-й голы в текущем сезоне.
1️⃣ Alvarez to Zlatan— Major League Soccer (@MLS) 5 июля 2019 г.
2️⃣ Cuello to Zlatan
3️⃣ points for #LAGalaxypic.twitter.com/TzBLcOo49p
Ранее сообщалось, что гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS.