Вандерсон прокомментировал отстранение Мусаева

Форвард «Краснодара» Вандерсон считает, что футболисты команды будут готовы сыграть без главного тренера на скамейке.

«Конечно, на скамейке не будет главного тренера, нам будет труднее. Но думаю, что игроки «Краснодара» справятся. На каждой тренировке и в каждой игре Мурад Мусаев старается показать нам, чего он хочет. И я думаю, если его не будет на скамейке, второй тренер сумеет рассказать команде, что нам необходимо делать», — сказал Вандерсон.

УЕФА принял решение запретить Мураду Мусаеву находиться в технической зоне команды ввиду отсутствия тренерской лицензии категории Pro.

Ранее сообщалось, что Вилена заявил, что Промес помог ему принять решение о переезде в РПЛ.