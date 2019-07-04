Вандерсон прокомментировал отстранение Мусаева

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Форвард «Краснодара» Вандерсон считает, что футболисты команды будут готовы сыграть без главного тренера на скамейке.
Вандерсон прокомментировал отстранение Мусаева
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«Конечно, на скамейке не будет главного тренера, нам будет труднее. Но думаю, что игроки «Краснодара» справятся. На каждой тренировке и в каждой игре Мурад Мусаев старается показать нам, чего он хочет. И я думаю, если его не будет на скамейке, второй тренер сумеет рассказать команде, что нам необходимо делать», — сказал Вандерсон.

УЕФА принял решение запретить Мураду Мусаеву находиться в технической зоне команды ввиду отсутствия тренерской лицензии категории Pro.

Ранее сообщалось, что Вилена заявил, что Промес помог ему принять решение о переезде в РПЛ.

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