Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия

Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что на выборах нового капитана команды проголосует за защитника Георгия Джикию.

«На выборах капитана проголосую за Джикию. Был капитаном Глушаков, вице-капитаном — Джикия. Денис ушёл, поэтому Георгий должен надеть повязку. У него сильный характер, он всегда на подсказе, постоянно мотивирует команду. Думаю, своей игрой он доказал, что достоин капитанской повязки «Спартака». А вице-капитаном, на мой взгляд, должен быть Рома Зобнин», — сказал Джано в интервью «Матч ТВ».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов принял решение выбрать нового капитана команды путём голосования после первого предсезонного сбора. Предыдущим капитаном красно-белых был Денис Глушаков, который покинул клуб из-за конфликта с болельщиками.

Ранее агент Боккетти заявил, что футболист продолжит выступать за «Спартак».