Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия

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Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что на выборах нового капитана команды проголосует за защитника Георгия Джикию.
Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«На выборах капитана проголосую за Джикию. Был капитаном Глушаков, вице-капитаном — Джикия. Денис ушёл, поэтому Георгий должен надеть повязку. У него сильный характер, он всегда на подсказе, постоянно мотивирует команду. Думаю, своей игрой он доказал, что достоин капитанской повязки «Спартака». А вице-капитаном, на мой взгляд, должен быть Рома Зобнин», — сказал Джано в интервью «Матч ТВ».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов принял решение выбрать нового капитана команды путём голосования после первого предсезонного сбора. Предыдущим капитаном красно-белых был Денис Глушаков, который покинул клуб из-за конфликта с болельщиками.

Ранее агент Боккетти заявил, что футболист продолжит выступать за «Спартак».

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