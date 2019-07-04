Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин рассказал о перспективах развития зимних видов спорта в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Почему бы Крым не сделать спортивной точкой в нашей стране? В Сочи тоже многие смеялись: «Ну какая это зимняя Олимпиада? Да никогда этого не будет». Провели на ура. Теперь есть объекты, которые используются под секции фигурного катания, художественной гимнастики, шорт-трека, хоккея», — заявил спортсмен.

По его мнению, в первую очередь республике нужно строительство инфраструктурных объектов — дорог, больниц, детсадов, а во вторую очередь — ледовых дворцов.

Как отметил Ягудин, он верит, что в Ялте появится большой стадион, где дети смогут заниматься фигурным катанием, хоккеем, шорт-треком и кёрлингом.

«Здесь есть всё необходимое — природа, атмосфера и, главное, хороший воздух», — добавил он.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало о проекте «Спорт в каждый двор».