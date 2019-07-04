Князев рассказал, в чём основное различие юниорского и взрослого хоккея

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев рассказал, в чём разница между юниорским и взрослым хоккеем.
Князев рассказал, в чём основное различие юниорского и взрослого хоккея
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«Самое большое отличие — скорость игры. Сильная разница — уже когда ты из Квебека приезжаешь в лагерь новичков «Сан-Хосе». Нужно думать быстрее, работать быстрее», — приводит слова Князева «Матч ТВ».

18-летний Князев, являющийся воспитанником казанского «Ак Барса», был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2019 года под общим 48-м номером. Весь прошлый сезон он провёл в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где в составе клуба «Чикутими» сыграл 55 матчей и набрал 34 (13 + 21) очка, в плей-офф — два (0 + 2) очка в четырёх играх.

Ранее Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ.

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