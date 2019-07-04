Велогонщик Жалабер жёстко ответил Фуркаду на высказывание пятилетней давности

Бывший французский велогонщик, а ныне комментатор Лоран Жалабер ответил на критическое высказывание биатлониста Мартена Фуркада, сделанное в 2014 году.

После того как стало известно, что уличённый в употреблении допинга велогонщик стал работать комментатором и экспертом на телевидении, Фуркад заявил: «Ничего не имею против Жалабера, но то, что его наняли на работу на ТВ, — это позор».

«Мне смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своём виде, открывают рты. Я ничего не подозреваю, просто не понимаю, когда люди начинают говорить подобное. Он занимается биатлоном, пусть делает это дальше. Его не просили открывать рот по поводу велоспорта. Об этом виде спорта он ничего не знает», — приводит слова Жалабера Nordic Magazine.

Ранее сообщалось, что глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр.