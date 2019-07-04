В Испании сообщили, сколько «Барселона» готова заплатить за трансфер Неймара

Стало известно, сколько испанский футбольный клуб «Барселона» готов заплатить французскому «Пари Сен-Жермен» за трансфер бразильского форварда Неймара.

Как сообщает печатная версия издания Mundo Deportivo, каталонцы не готовы отдать за 27-летнего бразильца более €170 млн.

Отмечается, что при этом в «Барселоне» могут включить в сделку по трансферу Ивана Ракитича, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо или Самюэля Умтити.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола: парижане заплатили за игрока €222 млн.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб.