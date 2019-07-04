Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Короткая ссылка
Сборная США по футболу одержала победу над национальной командой Ямайки в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.
Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Победу сборной США принёс гол Уэстона Маккени, забившего на девятой минуте, и дубль Кристиана Пулишича, отличившегося на 52-й и 87-й минутах.

Сборная Ямайки ответила голом Шамара Николсона на 69-й минуте.

Таким образом, сборная США, являющаяся действующим двукратным победителем Золотого кубка, вышла в финал турнира, где сыграет с национальной командой Мексики. Матч состоится 8 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить