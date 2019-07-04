Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США по футболу одержала победу над национальной командой Ямайки в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев. Победу сборной США принёс гол Уэстона Маккени, забившего на девятой минуте, и дубль Кристиана Пулишича, отличившегося на 52-й и 87-й минутах. Сборная Ямайки ответила голом Шамара Николсона на 69-й минуте. Таким образом, сборная США, являющаяся действующим двукратным победителем Золотого кубка, вышла в финал турнира, где сыграет с национальной командой Мексики. Матч состоится 8 июля. Ранее сообщалось, что сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ.