Женская сборная России завоевала серебро в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе

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Женская сборная России, куда вошли Юлия Савельева, Юлия Туголукова и Татьяна Барсук, заняла второе место в дисциплине трап в рамках командного турнира на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Италии.
Женская сборная России завоевала серебро в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Национальная команда набрала 349 очков.

Победителями стали спортсменки из США с результатом 352 очка. Замкнули тройку лучших итальянки (343 очка).

Ранее россиянка Юлия Зыкова стала чемпионкой Европейских игр в пулевой стрельбе из винтовки.

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