Женская сборная России завоевала серебро в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе

Женская сборная России, куда вошли Юлия Савельева, Юлия Туголукова и Татьяна Барсук, заняла второе место в дисциплине трап в рамках командного турнира на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Италии.

© Виталий Белоусов

РИА Новости

Национальная команда набрала 349 очков. Победителями стали спортсменки из США с результатом 352 очка. Замкнули тройку лучших итальянки (343 очка). Ранее россиянка Юлия Зыкова стала чемпионкой Европейских игр в пулевой стрельбе из винтовки.