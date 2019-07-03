Женская сборная России завоевала серебро в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе
Женская сборная России, куда вошли Юлия Савельева, Юлия Туголукова и Татьяна Барсук, заняла второе место в дисциплине трап в рамках командного турнира на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Италии.
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Национальная команда набрала 349 очков.
Победителями стали спортсменки из США с результатом 352 очка. Замкнули тройку лучших итальянки (343 очка).
Ранее россиянка Юлия Зыкова стала чемпионкой Европейских игр в пулевой стрельбе из винтовки.
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