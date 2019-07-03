Панарин признался, что мечтал играть за «Рейнджерс»

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Российский нападающий Артемий Панарин после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» признался, что мечтал выступать за него.
Панарин признался, что мечтал играть за «Рейнджерс»
  • globallookpress.com

«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Они из «оригинальной шестёрки», и моё сердце здесь», — цитирует Панарина Twitter клуба из Нью-Йорка.

Форвард подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн и сроком на семь лет. По размеру годового оклада контракт Панарина стал вторым в лиге. Больше Артемия получает только форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид ($12,5 млн против $11,642 млн у россиянина).

Ранее Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс».

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