Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»

Короткая ссылка
После перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбрал джерси с десятым номером на спине.
Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»
  • @NYRangers
  • Twitter

Официальный аккаунт «Рейнджерс» в Twitter опубликовал видео, на котором новичок клуба Артемий Панарин выбирает игровой номер с помощью специальной церемонии. В раздевалке клуба для россиянина повесили два свитера с его фамилией и номерами 27 и 10. Панарин выбрал второй.

Форвард подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн и сроком на семь лет. По размеру годового оклада контракт Панарина стал вторым в лиге. Больше Артемия получает только форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид ($12,5 млн против $11,642 млн у россиянина).

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» заключил контракт с хоккеистом Князевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить