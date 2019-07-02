Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»

После перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбрал джерси с десятым номером на спине.

Официальный аккаунт «Рейнджерс» в Twitter опубликовал видео, на котором новичок клуба Артемий Панарин выбирает игровой номер с помощью специальной церемонии. В раздевалке клуба для россиянина повесили два свитера с его фамилией и номерами 27 и 10. Панарин выбрал второй.

Форвард подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн и сроком на семь лет. По размеру годового оклада контракт Панарина стал вторым в лиге. Больше Артемия получает только форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид ($12,5 млн против $11,642 млн у россиянина).

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» заключил контракт с хоккеистом Князевым.