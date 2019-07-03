СМИ: Клуб НБА «Филадельфия» предложил плеймейкеру Симмонсу пятилетний контракт на $170 млн

Короткая ссылка
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» сделал контрактное предложение плеймейкеру Бену Симмонсу, который может стать ограниченно свободным агентом летом 2020 года.
СМИ: Клуб НБА «Филадельфия» предложил плеймейкеру Симмонсу пятилетний контракт на $170 млн
  • © Kyle Ross/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что коллектив из Пенсильвании предложил баскетболисту, выбранному под общим первым номером драфта НБА 2016 года и завоевавшему приз Лучшему новичку лиги по итогам сезона-2017/18, пятилетний максимальный договор на общую сумму $170 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс отыграл 79 матчей, в которых набирал в среднем 16,9 очка, 8,8 подбора и 7,7 передачи за 34,2 минуты, и впервые в профессиональной карьере удостоился приглашения на Матч звёзд. Ожидается, что Бен примет предложение «Филадельфии» в ближайшие дни.

Ранее звёздный форвард Кевин Дюрант подтвердил свой переход в клуб НБА «Бруклин Нетс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить