СМИ: Клуб НБА «Филадельфия» предложил плеймейкеру Симмонсу пятилетний контракт на $170 млн
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Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что коллектив из Пенсильвании предложил баскетболисту, выбранному под общим первым номером драфта НБА 2016 года и завоевавшему приз Лучшему новичку лиги по итогам сезона-2017/18, пятилетний максимальный договор на общую сумму $170 млн.
В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс отыграл 79 матчей, в которых набирал в среднем 16,9 очка, 8,8 подбора и 7,7 передачи за 34,2 минуты, и впервые в профессиональной карьере удостоился приглашения на Матч звёзд. Ожидается, что Бен примет предложение «Филадельфии» в ближайшие дни.
Ранее звёздный форвард Кевин Дюрант подтвердил свой переход в клуб НБА «Бруклин Нетс».