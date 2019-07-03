СМИ: Клуб НБА «Филадельфия» предложил плеймейкеру Симмонсу пятилетний контракт на $170 млн

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» сделал контрактное предложение плеймейкеру Бену Симмонсу, который может стать ограниченно свободным агентом летом 2020 года.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что коллектив из Пенсильвании предложил баскетболисту, выбранному под общим первым номером драфта НБА 2016 года и завоевавшему приз Лучшему новичку лиги по итогам сезона-2017/18, пятилетний максимальный договор на общую сумму $170 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Симмонс отыграл 79 матчей, в которых набирал в среднем 16,9 очка, 8,8 подбора и 7,7 передачи за 34,2 минуты, и впервые в профессиональной карьере удостоился приглашения на Матч звёзд. Ожидается, что Бен примет предложение «Филадельфии» в ближайшие дни.

Ранее звёздный форвард Кевин Дюрант подтвердил свой переход в клуб НБА «Бруклин Нетс».