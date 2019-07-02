Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе Луиша
- РИА Новости
«Отлично оцениваю. Если не ошибаюсь, Зе Луиш переходил в «Спартак» за сумму в районе €6 млн. Так что клуб получил спортивный результат и смог даже заработать», — заявил он.
По словам Червиченко, у Зе Луиша были спады, но он принёс много пользы команде, не отпустить его было бы большой ошибкой.
Как считает экс-президент «Спартака», клуб поступил правильно.
Ранее спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер Зе Луиша.