Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе Луиша

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Бывший президент и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал трансфер Зе Луиша в португальский клуб «Порту».
Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе Луиша
  • РИА Новости

«Отлично оцениваю. Если не ошибаюсь, Зе Луиш переходил в «Спартак» за сумму в районе €6 млн. Так что клуб получил спортивный результат и смог даже заработать», — заявил он.

По словам Червиченко, у Зе Луиша были спады, но он принёс много пользы команде, не отпустить его было бы большой ошибкой.

Как считает экс-президент «Спартака», клуб поступил правильно.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер Зе Луиша.

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