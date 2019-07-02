Цорн назвал трансфер Зе Луиша успешной сделкой для «Спартака»

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Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
Цорн назвал трансфер Зе Луиша успешной сделкой для «Спартака»
  • ©spartak.com

«Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в своё время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для Российской премьер-лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фейр-плей», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что клубу не придётся искать ему замену, поскольку позиция центрального нападающего укомплектована.

«Клуб продолжит работу на трансферном рынке — нам ещё нужно усилиться к старту сезона», — добавил функционер.

28-летний Зе Луиш играл за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матчей за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака».

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