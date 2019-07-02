Шарапова: я не хочу уходить из спорта

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Российская теннисистка Мария Шарапова не собирается завершать карьеру, несмотря на вторую травму в календарном году.
Шарапова: я не хочу уходить из спорта
  • Reuters

«У меня был тендинит сухожилия левого предплечья, во втором сете это дало о себе знать. Это довольно тяжёлая травма, но я не хочу уходить из спорта, у каждого из нас есть своя работа», — цитирует Шарапову Metro.

Мария Шарапова снялась с Уимблдона во время третьего сета поединка первого круга против француженки Полин Пармантье. Россиянка лишь недавно восстановилась от травмы плеча, из-за которой не выходила на корт с января 2019 года.

Ранее Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона.

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