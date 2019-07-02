Двукратный чемпион НБА Газоль заявил, что с нетерпением ждёт возвращения на площадку

Испанский центровой Пау Газоль рассказал, когда намерен вернуться к тренировкам после травмы.

«Моё восстановление после операции прошло гладко. Я надеюсь, что в начале августа я буду полностью готов к занятиям баскетболом. Я не могу дождаться, чтобы снова начать тренироваться», —приводит слова Газоля ESPN.

По завершении сезона-2018/19 в котором он играл за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс», 38-летний испанец стал неограниченно свободным агентом. В его активе 27 матчей за «Спёрс» и три — за «Бакс» в которых он в среднем набирал 3,9 очка, 4,6 подбора и 1,7 ассиста. Он пропустил плей-офф, из-за перелома ладьевидной кости левой ноги, и перенёс операцию.

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