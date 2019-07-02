Легкоатлетка Клишина может пропустить турнир в Марселе из-за задержки багажа

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, может пропустить международный турнир во французском Марселе из-за проблем с доставкой её багажа.

По словам менеджера спортсменки Алексея Николаева, которые передаёт ТАСС, участие Клишиной находится под вопросом, из-за того что сумка с её соревновательной экипировкой всё ещё не прибыла из Москвы.

Он также отметил, что Клишина изначально хотела взять экипировку с собой на борт однако её заставили сдать сумку в багаж.

«Возможный пропуск турнира в Марселе негативно скажется на подготовке Дарьи к сезону и к его главному старту — чемпионату мира в Катаре», — добавил менеджер 28-летней спортсменки.

Клишина полностью пропустила сезон-2018, и первую половину сезона-2019. её первым турниром в нынешнем сезоне стал Dwight Phillips Invitational в США, где она показала результат 6,84 м, тем самым выполнив квалификационные нормативы на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Кастер Семеня выдвинула ультиматум IAAF.