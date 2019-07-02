Федун заявил, что следующий сезон станет определяющим для Кононова в «Спартаке»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о работе главного тренера команды Олега Кононова.

«Пока всё, что делает главный тренер, меня устраивает. Распространено мнение, что Кононов излишне мягок? Он отстаивает свою позицию. По целому ряду кандидатур, которые мы обсуждали, он мне возражал. Примеры приводить не буду. Это внутренняя кухня клуба. У нас есть разногласия, и он свою позицию достаточно жёстко отстаивает», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у Кононова есть чёткое понимание того, как должна играть команда, и это видение игровой модели было одобрено клубом.

«Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию. Что будет определяющим в судьбе Кононова? Этот сезон. Я не принимаю решений на основании одного матча. Идёт анализ определённых действий в течение долгого периода времени. Самое главное — коммуникация с игроками, целостность в костяке команды, понимание задач. Если это есть, всё нормально, если нет — расстаёмся», — добавил владелец клуба.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Под его руководством команда выиграла девять матчей, проиграла семь и сыграла вничью в четырёх, завершив сезон на пятом месте в РПЛ, вылетев из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России на стадии квалификации, группового этапа и четвертьфинала соответственно.

Ранее Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье.