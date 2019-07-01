Пятая ракетка мира Зверев потерпел поражение на старте Уимблдона

Представитель Германии Александр Зверев проиграл чешскому теннисисту Иржи Веселы в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Напомним, что Зверев находится на пятом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В следующем круге Веселы сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом, который оказался сильнее Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.

Также в первом круге завершил своё выступление на турнире шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас, уступивший итальянцу Томасу Фаббьяно — 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.

Ранее Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке на старте Уимблдона.