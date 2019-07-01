Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Короткая ссылка
Сборная Кот-д'Ивуара по футболу одержала разгромную победу над Намибией в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию и вышла в плей-офф Кубка африканских наций
  • ©Omar Zoheiry/dpa
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Каире и завершилась со счётом 4:1.

В составе ивуарийцев отличились Макс-Ален Градель, Сере Ди, Уилфрид Заха и Максвелл Корне. У Намибии единственный мяч забил Джослин Каматука.

Таким образом, Кот-д'Ивуар набрал шесть очков и вышел из группы D со второго места. Намибия заняла последнюю строчку в группе, не набрав ни одного очка.

Ранее сборная ДР Конго разгромила Зимбабве в Кубке африканских наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить