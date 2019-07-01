Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара по футболу одержала разгромную победу над Намибией в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций 2019 года в Египте.

Встреча прошла в Каире и завершилась со счётом 4:1.

В составе ивуарийцев отличились Макс-Ален Градель, Сере Ди, Уилфрид Заха и Максвелл Корне. У Намибии единственный мяч забил Джослин Каматука.

Таким образом, Кот-д'Ивуар набрал шесть очков и вышел из группы D со второго места. Намибия заняла последнюю строчку в группе, не набрав ни одного очка.

Ранее сборная ДР Конго разгромила Зимбабве в Кубке африканских наций.