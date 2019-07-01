Сборная ДР Конго разгромила Зимбабве на Кубке африканских наций
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Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Седрик Бакамбу. Ещё по мячу себе в актив записали форварды Бритт Ассомбалонга и Джонатан Болинги.
Этот успех позволил сборной ДР Конго набрать три очка и занять итоговую третью позицию в турнирной таблице группы А, сохранив шансы на выход в плей-офф турнира. Зимбабвийцы, в свою очередь, с одним баллом в активе финишировали на последнем, четвёртом месте и завершили выступление на КАН-2019.
Ранее сообщалось, что мяч Мохамеда Салаха помог сборной Египта по футболу обыграть Уганду на Кубке африканских наций.