Сборная ДР Конго разгромила Зимбабве на Кубке африканских наций

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В матче третьего тура группового раунда Кубка африканских наций по футболу сборная Демократической республики Конго разгромила команду Зимбабве со счётом 4:0.
Сборная ДР Конго разгромила Зимбабве на Кубке африканских наций
  • © Wu Huiwo/Xinhua
  • globallookpress.com

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Седрик Бакамбу. Ещё по мячу себе в актив записали форварды Бритт Ассомбалонга и Джонатан Болинги.

Этот успех позволил сборной ДР Конго набрать три очка и занять итоговую третью позицию в турнирной таблице группы А, сохранив шансы на выход в плей-офф турнира. Зимбабвийцы, в свою очередь, с одним баллом в активе финишировали на последнем, четвёртом месте и завершили выступление на КАН-2019.

Ранее сообщалось, что мяч Мохамеда Салаха помог сборной Египта по футболу обыграть Уганду на Кубке африканских наций.

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