Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков команды.

«Письмо болельщиков видел. Пока не могу никак прокомментировать. Будем отвечать на это письмо. Посмотрим, кто будет отвечать — я или Анатолий Анатольевич. Официально заявление, конечно же, будет. Мы такие вещи просто так не оставляем», — цитирует Кикнадзе Sport24.

В письме, опубликованном на различных социальных платформах фанатских объединений «Локомотива», таких как Telegram, Instagram и «Вконтакте», говорится о том, что нынешний гендиректор клуба Кикнадзе ни разу не встречался с болельщиками, что, соответственно, означает отсутствие какого-либо контакта между ними и руководством железнодорожников.

Фанаты также выразили своё недовольство интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями, по их мнению, дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба.

Фанаты также попросили Мещерякова повлиять на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить возможного повторения негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе футболиста Михалика.