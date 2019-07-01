Бах оценил заявку Австралии на проведение ОИ-2032

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил заявку Австралии на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

«Я впечатлён сильным желанием премьер-министра Скотта Моррисона и правительства Австралии провести Олимпийские игры в Квинсленде. Он чётко дал понять, что Игры будут на 100% вписываться в планы правительства на ближайшие 10 лет. Эта приверженность идее и известный энтузиазм австралийцев в спорте являются отличной основой для проведения Олимпиады в 2032 году в Квинсленде», — приводит слова Баха РИА Новости.

Помимо Австралии, интерес к проведению Игр-2032 проявляли КНДР и Южная Корея, Индонезия и Индия.

Ранее стало известно, что зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Италии.