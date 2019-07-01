Глушаков станцевал лезгинку на тренировке в «Ахмате»

Короткая ссылка
Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как прошёл обряд посвящения в новой команде.
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке в «Ахмате»
  • @akhmatgrozny
  • Twitter

«Меня нормально встретили в клубе. Дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами играл в сборной, с кем-то знаком по выступлению за разные клубы чемпионата России. Чуть-чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и к тренировке приступили», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата».

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны. 

Ранее сообщалось, что Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить