Глушаков станцевал лезгинку на тренировке в «Ахмате»

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как прошёл обряд посвящения в новой команде.

«Меня нормально встретили в клубе. Дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами играл в сборной, с кем-то знаком по выступлению за разные клубы чемпионата России. Чуть-чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и к тренировке приступили», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата».

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии.