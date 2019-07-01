СМИ: Голкипер Варламов покинет «Колорадо»

Российский голкипер Семён Варламов покинет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

Как сообщает Colorado Hockey Now, 31-летний россиянин покинет команду в качестве свободного агента.

Варламов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2006 года под общим 23-м номером и после трёх лет выступлений за «Кэпиталз» присоединился к «Колорадо». В прошлом сезон он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата, два из которых отыграл на ноль, при 91,6% отражённых бросков.

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