СМИ: Голкипер Варламов покинет «Колорадо»

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Российский голкипер Семён Варламов покинет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
СМИ: Голкипер Варламов покинет «Колорадо»
  • ©Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает Colorado Hockey Now, 31-летний россиянин покинет команду в качестве свободного агента.

Варламов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2006 года под общим 23-м номером и после трёх лет выступлений за «Кэпиталз» присоединился к «Колорадо». В прошлом сезон он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата, два из которых отыграл на ноль, при 91,6% отражённых бросков.

Ранее сообщалось, что «Даллас» выкупил контракт Ничушкина.

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