Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в США

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Стэнфорде.

Reuters

Для победы 26-летней россиянке хватило результата 2,04 м. Второе место заняла американка Вашти Каннингем. Тройку замкнула украинка Ярослава Могучих. Ранее сообщалось, что Илья Иванюк завоевал серебро Европейских игр — 2019.