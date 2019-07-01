Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в США

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Стэнфорде.
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
  • Reuters

Для победы 26-летней россиянке хватило результата 2,04 м.

Второе место заняла американка Вашти Каннингем. Тройку замкнула украинка Ярослава Могучих.

Ранее сообщалось, что Илья Иванюк завоевал серебро Европейских игр — 2019.

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